1 Gilles Rocca senza veli

È diventato famosissimo grazie a Ballando con le stelle 2020 (vincendo anche l’edizione del programma). La partecipazione al vip talent di Milly Carlucci avvenne a seguito della sua comparsa a Sanremo 2020 nel caso Morgan-Bugo. Ma Gilles Rocca era già stato notato, poiché ha una grande carriera di regista e attore alle sue spalle.

Infatti, oltre ad essere imprenditore nell’azienda di famiglia che si occupa di noleggio di strumenti musicali (da tantissimi anni collabora proprio con Sanremo), Rocca ha recitato in molti film e fiction. E ha anche girato, dietro la macchina da presa, vari cortometraggi. Tra questi c’è “Metamorfosi”, che parla della violenza sulle donne, diventando documento ufficiale del Ministero dell’Interno.

Chi lo segue lo ricorderà sicuramente nella fiction Carabinieri o anche in Le tre rose di Eva, Don Matteo, Distretto di Polizia e più recentemente in Nero a metà. Al cinema invece si è fatto notare nella pellicola Natale a Londra. Ma ancora prima ha recitato in un film in cui si è mostrato completamente nudo. Ed ecco una foto, tratta da una scena del lungometraggio, che lo dimostra:

Il film in questione si intitola Tre tocchi. È del 2014, è diretto da Marco Risi ed è stato presentato al Festival Internazione del film di Roma in quell’anno. Protagonisti sono 6 uomini con storie apparentemente diverse tra loro. Ma sono accomunati dalle passioni per il calcio e il lavoro. Pellicola uscita il 13 novembre del 2014, nel cast, oltre a Gilles Rocca, ci sono anche Luca Argentero, Claudio Santamaria e Matteo Branciamore (noto per la fiction I Cesaroni).

Ma vediamo come procede l’avventura di Gilles all’Isola dei famosi…