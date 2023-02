NEWS

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2023

Gli orecchini e la collana di Naike Rivelli

La prima puntata di Belve, in prima serata su Rai 2, è stata ricca di ospiti. Oltre a Naike Rivelli sono intervenuti anche la cantante Anna Oxa, la showgirl Wanda Nara e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. La figlia dell’attrice romana, Ornella Muti, però, ha particolarmente attirato l’attenzione.

Naike Rivelli ha parlato della sua vita privata e lavorativa e risposto ad alcuni curiosi quesiti e osservazioni di Francesca Fagnani. Esattamente come il popolo del web, anche la presentatrice non ha potuto non notare l’outfit utilizzati per l’occasione e in particolar modo gli accessori: “Ci ha messo tanto a scegliere gli orecchini per venire qui?”, ha chiesto la conduttrice con un sorriso, cercando così di approfondire l’argomento.

Ma a tutto c’è una spiegazione, a quanto pare. E Naike Rivelli, da donna libera e sempre molto aperta al confronto, ha svelato il perché ha voluto sfoggiare una collana a forma di seno e degli orecchini che rappresentano i genitali maschili. Con molta serenità e divertita da questa domanda, la Rivelli senza troppi problemi ha detto: “No, assolutamente. Ho scelto il seno perché me l’ha dato un’artista armena e per me rappresenta le donne dell’est. In questo momento hanno bisogno di sostegno”.

Il discorso di Naike Rivelli, però, non si è concluso qui. Sempre a riguardo ci ha tenuto a puntualizzare ancora: “Poi ho pensato ‘donna, donna’, anche gli uomini vanno sostenuti”, indicando l’anello, poi la collana per fare infine riferimento agli orecchini piuttosto particolari.

Gli accessori indossati da Naike Rivelli su Rai 2: una collana a forma di seno e gli orecchini a forma di testicoli.

Diaco come sta?#Belve pic.twitter.com/OPrUCjbVb4 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 21, 2023

Una spiegazione quella di Naike Rivelli alla quale la Fagnani ha replicato con un ironico “Ha fatto bene”. Come dicevamo, anche gli utenti di Twitter si sono concentrati su questo aspetto e non è mancata qualche battutina. La Rivelli ha sfoggiato un look davvero molto particolare e, come abbiamo notato, non è passata di certo inosservata!