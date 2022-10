Chi è Gilles Rocca? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio Gilles Rocca, concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, attraverso le curiosità come: l’età, la biografia, la vita privata e la fidanzata, la carriera e dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Gilles Rocca

Nome e Cognome: Gilles Rocca

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Luogo di nascita: Roma

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,80 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore e regista

Fidanzata: Miriam Galanti

Tatuaggi: ha molti tatuaggi, alcuni ideogrammi sulla spalle destra, un’iniziale sul polso destro, una scritta sull’avanbraccio sinistro, sul bicipite destro ha vari segni zodiacali e una lettera sul fianco destro.

Profilo Instagram: @gillesroccaofficial

Gilles Rocca età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più su Gilles Rocca, concorrente di Tale e Quale Show. Quanti anni ha e dov’è nato Gilles? È nato a Roma il 12 gennaio 1983. Ha quindi 39 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La scelta di questo nome, di origini francesi, è legato al campione di Formula 1 Gilles Villeneuve, che è scomparso qualche mese prima della sua nascita.

Per quanto riguarda la sua altezza, è 1,80 m, ma non abbiamo informazioni circa il suo peso. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha davvero tanti sul suo corpo. Ci sono ad esempio una serie di ideogrammi sulla spalla destra, di cui però non sappiamo il significato. Poi c’è un’iniziale sul polso destro e una lettera sul fianco destro. Sull’avanbraccio sinistro ha una scritta con caratteri particolari, mentre sul bicipite destro sono tatuati vari segni zodiacali.

I genitori di Gilles sono titolari di un’azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza di strumenti musicali. Lavora anche a stretto contatto con varie produzioni Rai, tra cui il Festival di Sanremo. Ed è proprio qui che lui è diventato famoso.

Che sport fa Gilles? Da bambino Gilles Rocca sognava di diventare un calciatore professionista. Ha quindi giocato per quattro anni nella Lazio e poi nel Cervia. In questo caso ha partecipato alla seconda edizione del reality Campioni – Il sogno, ma la sua presenza è durata davvero poco. A 21 anni, infatti, ha subito un brutto infortunio durante una partita e questo lo ha anche portato a decidere di ritirarsi dal calcio e dedicarsi allo spettacolo.

Eccoci alla sua vita privata…

Vita privata

Parlando della sua vita privata, Gilles Rocca è fidanzato? La risposta è sì. L’attore e regista, infatti, è fidanzato con Miriam Galanti. Si tratta di un’attrice molto famosa di cinema e teatro, diventata nota per essere stata la protagonista del film Scarlett. I due dopo L’Isola hanno affrontato un periodo di crisi, che sono fortunatamente riusciti a superare. In passato Gilles ha avuto una relazione con la sorella di Nicolas Vaporidis.

I due sono innamoratissimi e lui le dedica spesso dei post in cui racconta tutto il grande amore che prova nei suoi confronti. Non sappiamo però da quanti anni hanno questa relazione.

Grande amante dello sport, Rocca ne pratica tanto per mantenere perfetto il suo fisico decisamente scolpito. Ama viaggiare in giro per il mondo e conoscere sempre posti nuovi, inoltre è appassionato di moto. Crede tanto nell’amicizia e la considera un valore fondamentale. Si definisce un tipo un po’ fumantino e non sopporta la disonestà e la falsità.

Dove seguire Gilles Rocca: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Gilles Rocca, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. L’account ha oltre 78,8 mila follower. Il numero dei seguaci è aumentato in maniera esponenziale dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2020 nella vicenda Bugo-Morgan.

Il suo profilo è ricco di scatti sia professionali che di vita quotidiana. Troviamo infatti varie sponsorizzazioni e foto di articoli di giornali a lui dedicati. Ma anche foto con il padre, al quale è legatissimo, e ovviamente con la fidanzata Miriam per la quale prova un amore immenso.

A settembre del 2020 il suo profilo Instagram è stato hackerato e quindi è stato costretto ad aprire un profilo nuovo. Vediamo adesso la sua carriera…

La carriera di Gilles Rocca

Parlando del lavoro e della carriera di Gilles Rocca, che cosa ha fatto? Lui è prima di tutto imprenditore dell’azienda di famiglia di noleggio e assistenza di strumenti musicali.

Sanremo

E a tal proposito ha fiancheggiato il padre in ben 19 Festival di Sanremo. Cosa fa a Sanremo Gil Rocca? Proprio con il Festival di Sanremo 2020 è diventato famoso poiché apparve per pochi secondi da dietro le quinte quando Bugo abbandonò il palco dopo il cambio del testo della canzone da parte di Morgan.

Film con Gilles Rocca

Quali sono i film che ha fatto Gilles Rocca? Della sua carriera di attore possiamo dire che ha iniziato con un ruolo in Carabinieri. Poi ha partecipato a tantissime altre fiction di grande successo: Don Matteo, Distretto di polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva, Nero a metà. Al cinema, invece, è stato protagonista del film Tre tocchi e ha recitato in Natale a Londra. Nel 2008 ha vinto il programma Volami nel cuore nella categoria “Attori”.

Gilles Rocca è anche regista e a tal proposito ha vinto tanti premi importanti. Ha vinto il Premio “Massimo Troisi” alla regia e con Tulipani di seta nera i premi come miglior Docufilm e come miglior regista. Ha diretto molti cortometraggi e tra i più importanti c’è “Metamorfosi” dov’è stato sia regista che attore. Il lavoro parla della violenza sulle donne e vede tra i protagonisti Miriam Galanti. Notato da Isabella Rauti, ex consigliere per le pari opportunità, è diventato un documento ufficiale del Ministero degli Interni.

Ballando con le Stelle 2020

Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando. E i due hanno vinto proprio questa edizione del programma. Successivamente ha partecipato a L’Isola dei Damosi 2021.

L’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, è andato in onda da lunedì 15 marzo 2021. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Gilles ha detto che partecipa al reality per stare a contatto con la natura che per lui è una ricchezza in questo periodo. Non ha paura di nulla e con sé ha portato una foto della fidanzata, una bandana che usa quando va in modo e degli orecchini ai quali è molto affezionato. Da perfetto sportivo, vuole portare a termine questa esperienza, ma se i suoi affetti avessero dei problemi in Italia, tornerebbe subito.

Per quanto riguarda la vincita, cosa ne farebbe se fosse il vincitore?

Metà la devolverei ai centri per la lotta contro la violenza di genere.

Gilles Rocca a Tale e Quale Show

Nel 2022 Gilles Rocca torna sul piccolo schermo. Ancora una volta lo ritroveremo su Rai 1 e stavolta tra i protagonisti di Tale e Quale Show. La trasmissione condotta da Carlo Conti, vedrà nuovi concorrenti mettersi alla prova con varie imitazioni e Gilles risulta essere tra i prescelti.

Anche in questa stagione troveremo una giuria speciale, formata come sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Mentre invece un quarto giudice speciale (imitatore) lo scopriremo in ogni puntata differente.

Il percorso di Gilles Rocca a Tale e Quale

A partire dal 30 settembre i fan affezionati di Gilles Rocca potranno seguirlo a Tale e Quale Show. Qui vedremo passo passo tutte le tappe del suo percorso.

1° puntata: Nella prima puntata Gilles ha imitato Ultimo, arrivando secondo.

2° puntata: Per la seconda puntata Gilles ha come imitazione assegnata quella di Tiziano Ferro. Quinto posto per lui.

3° puntata: In terza puntata Gilles deve cimentarsi in una nuova imitazione. Quella di Dargen D’amico (IN AGGIORNAMENTO)

