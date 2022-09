La nuova vita di Cristina Quaranta del GF Vip 7

Questa sera, lunedì 19 settembre 2022, ha avuto inizio una nuova edizione di uno dei reality più amati di Canale 5. Stiamo parlando, ovviamente, del GF Vip 7. Il conduttore, prima di tutto, ha presentato le opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Poi, in seguito, è passato alla presentazione dei concorrenti. La prima ad arrivare, ma che non si è fatta vedere subito, è stata Pamela Prati. In seguito ecco spuntare Cristina Quaranta.

Lei è stata una delle protagoniste di Non è la Rai. Nel video di presentazione ha dichiarato di aver cambiato vita dopo la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Queste le sue dichiarazioni nello specifico:

Ciao, sono Cristina Quaranta. Sono diventata “cinquanta”! Ho iniziato molto giovane. Avevo iniziato a 17 anni. Ed ero la valletta de Il Cruciverba di Domenica In. Con il grandissimo Gianni Boncompagni. Da lì mi portò con lui e diventai una delle ragazze di Non è la Rai. Gli anni ’90 non si possono dimenticare, ragazzi. Mai li dimenticherò. Ho fatto davvero, tanta, tanta televisione. Sono stata Velina di Striscia la Notizia. E poi mi sono occupata di calcio.

Subito dopo la concorrente del GF Vip 7 ha anche affermato di aver cambiato lavoro. Da anni, infatti, ha deciso di mettere da parte questa carriera per dedicarsi alla famiglia ed entrare nel settore della ristorazione. Ha cominciato, così, ha lavorare come cameriera e poi in un negozio di tessuti. Insomma, ha fatto diversi lavori e adesso è stata selezionata da Alfonso Signorini per far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello. Staremo a vedere come se la caverà.

