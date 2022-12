NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Ginevra Lamborghini

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 è stata senza dubbio Ginevra Lamborghini. Fin dal primo momento infatti la cantante ha attirato l’attenzione di sé, inizialmente per via di sua sorella Elettra, con la quale negli ultimi anni ha avuto degli screzi, e in seguito per via del rapporto con Antonino Spinalbese. Anche dopo la squalifica, avvenuta a pochi giorni dalla partenza del reality, la Lamborghini è stata spesso oggetto di discussione, e proprio lunedì sera, durante la diretta, è tornata in casa come ospite per qualche giorno. Nelle ultime ore così l’ex Vippona ha fatto nuovamente parlare di sé, e poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Mentre chiacchierava con Nikita Pelizon infatti Ginevra Lamborghini ha rivelato come vanno le cose con Elettra. Già di recente la cantante nel corso di un’intervista aveva raccontato di essersi riavvicinata in qualche modo a sua sorella e adesso è tornata a svelare come procedono le cose. Queste le dichiarazioni di Ginevra in merito:

“Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”.

Ginevra si confida con Nikita riguardo la sorella, ma arriva quella cozza di onestini e cambiano discorso. Lui fa la cozza non lasciandola respirare,ma l’ossessionata poi sarebbe lei 🤦‍♀️ #gfvip #nikiters #nikevra #gintonic pic.twitter.com/oMYFrJm46B — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 13, 2022

Pare dunque che a poco a poco Elettra e Ginevra Lamborghini si stiano riavvicinando. Nel mentre i fan attendono di capire cosa accadrà nei prossimi giorni tra l’ex Vippona e Antonino Spinalbese. In attesa di aggiornamenti continuate a seguirci per tantissime altre news sul Grande Fratello Vip 7 e per restare sempre al passo con tutte le ultime notizie sul mondo dello spettacolo.