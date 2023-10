Ginevra Lamborghini intepreta Elodie, ma arrivano le critiche di Malgioglio: “Un karaoke spensierato”

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

L’interpretazione di Ginevra Lamborghini nei panni di Elodie a Tale e quale non è piaciuta a Malgioglio che l’ha definita un “karaoke”

L’esibizione di Ginevra Lamborghini a Tale e quale nei panni di Elodie

Continuano le performance di Ginevra Lamborghini a Tale e quale show 2023 nei panni di grandi artiste italiane e internazionali. L’abbiamo vista imitare tutte donne bravissime e bellissime, spesso cantanti e ballerini, quindi le esibizioni sono state anche più complicate del normale. Il pubblico l’ha sempre molto apprezzata e anche dai giudici sono arrivati dei complimenti.

In questa quinta puntata Ginevra Lamborghini ha cantanto nuovamente in italiano andando a vestire i panni di una delle cantanti più amate del nostro Paese. Stiamo parlando di Elodie e per l’occasione ha dovuto cantare il brano “Bagno a mezzanotte” direttamente dal videoclip ufficiale. Ecco quindi un estratto della sua esibizione:

Alziamo tutti il VOLUME con Ginevra Lamborghini che interpreta Elodie a #taleequaleshow 🔥 pic.twitter.com/iPcAgeX7Ks — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

All’inizio ci sono stati dei problemi tecnici, ma Ginevra poi è ripartita alla grande e si è esibita andando liscia come l’olio. Loretta Goggi le ha fatto i complimenti, anche se ha detto che il trucco non era identico e ha trovato delle differenze nel pronunciare delle parole. Tutto sommato, però, le è piaciuta. E Malgioglio? “Un kraoke spensierato”, ha detto Cristiano. E ha criticato la sensualità, secondo lui molto diversa da quella dell’originale: “Ti è mancato il ritmo felino. Invece mi sei sembrata una gattina che non appena vede un topo scappa”.

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.