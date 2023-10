NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Ginevra Lamborghini è Madame

Emozioni a non finire stasera a Tale e Quale Show. Nel corso di questa sesta puntata ne abbiamo viste di ogni e poco fa a salire sul palco è stata anche Ginevra Lamborghini. Come sappiamo quest’anno l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 è una delle protagoniste assolute della nuova edizione del talent di Rai 1, tuttavia spesso le sue performance hanno fatto discutere il web, e non solo. Settimana dopo settimana infatti a stroncare Ginevra è stato Cristiano Malgioglio, che non ha mai gradito e apprezzato le imitazioni della sorella di Elettra.

Stasera intanto la Lamborghini ha vestito i panni di Madame, interpretando Il Bene Nel Male, canzone in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Il brano senza dubbio è già diventato uno dei più apprezzati del repertorio della cantautrice ed è amato da tutto il pubblico.

La performance di Ginevra Lamborghini nel mentre ha convinto il pubblico e anche gran parte della giuria. Tuttavia però, come sempre, non è mancato il pungente commento di Malgioglio. Vediamo cosa è accaduto.

"Di quel bene nel male

Di bene nel male" 🎵

Ginevra Lamborghini interpreta @sonolamadame1 a #taleequaleshow pic.twitter.com/S4TI6sAPRX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023

Il paroliere ancora una volta non ha apprezzato l’esibizione di Ginevra e non sono mancati parole molto dure nei suoi confronti. Il pubblico però non si è trovato d’accordo col commento di Cristiano, e anche in questo caso ci sono stati boati.