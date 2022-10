1 I sentimenti di Ginevra Lamborghini

La vicinanza tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi ha mandato su tutte le furie Edoardo Donnamaria. A intervenire nella discussione di ieri sera al GF Vip è stata anche Ginevra Lamborghini:

Perché ho visto anch’io delle incongruenze abbastanza importanti che mi portano a dire che Antonino se la canta. Ma uomo poco, ragazzino abbastanza. Se voglio dirglielo, ma certo. I veri amici dicono le cose in faccia, quindi… o devo dire una cosa nel nome dell’amicizia. Le cose le dico. Tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco uomo e adulto. Una cosa che ti è stata già detta e ora è la quarta volta. Mi collego al discorso di Edoardo sull’essere poco aderente sull’esser uomo. Sono rimasta colpita quando ti è scappato detto che io mi sia avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché io ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e semplice. Riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca, come se mi fossi comportata da gatta morta.

Nel post puntata, poi, Ginevra Lamborghini ha continuato a parlare dell’argomento facendo una lunga serie di Stories sul suo profilo Instagram. Qui sotto possiamo vedere il video e leggere ciò che ha detto:

“Ciao ragazzi, finita la puntata sono in albergo. Mi sentivo di precisare alcune cose che in puntata non sono riuscita a dire un po’ per questione di tempo. Riguardo la conversazione che ho avuto con Antonio. Io ci tengo tantissimo, con lui ho instaurato un legame speciale. Un legame che reputo bello e puro. Quello che ho detto oggi in puntata fa parte dell’essere trasparenti tra persone che si vogliono bene. Due settimane fa io mi sono sentita un po’ ferita dalle parole di Antonino.

Non ho voluto parlarne settimana scorsa perché non mi sembrava il caso. Però ci sono rimasta male. Perché quello che per me era un atteggiamento del tutto trasparente e scevro da ogni malizia, in realtà da lui è stato interpretato così e mi dispiace. Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perché ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. E questo mi dispiace. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conferme a quello che ha lui“.

Continua…