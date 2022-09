I vipponi difendono Ginevra Lamborghini

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 7 si è tornati a parlare ancora del rapporto burrascoso tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra. Da tempo le due non si parlano più e al matrimonio di Elettra l’unica assente è stata proprio Ginevra. Se quest’ultima sostiene di non sapere da cosa siano dovuti tali dissapori, l’interprete di Pistolero pare voler preservare la sua vita privata. Ha aggiunto anche di non non volersi addentrare troppo nei motivi del loro scontro.

Ancor prima dell’ingresso in Casa proprio Elettra Lamborghini ha diffidato Ginevra, ma lei ha continuato a parlarne e sostenere il suo pensiero. In questi giorni la cantante è intervenuta nuovamente sui social e ha voluto fare qualche precisazione dopo la diffida inviata a Ginevra. Proprio nell’appuntamento odierno la gieffina ha scoperto le parole di sua sorella.

Da come vediamo in alcuni punti Ginevra Lamborghini si è detta d’accordo con Elettra. Mentre in altre frasi in cui si è soffermata ha spiegato il suo punto di vista. La giovane influencer del GF Vip 7 ha concluso dicendo che il suo intento resta sempre quello di voler chiarire con lei e di volerle molto bene, sebbene in questi anni ci siano state tante complicazioni nel loro rapporto. Sempre Ginevra ha spiegato che, da ora in poi, non vuole più tornare sull’argomento e chiudere qui la questione.

La reazione di Ginevra alle parole di sua sorella Elettra: non sembra ci sia volontà di riavvicinarsi… #GFVIP pic.twitter.com/8ECZU1zkHR — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) Lasciata la stanza led, Ginevra Lamborghini è tornata dagli altri vipponi del GF Vip 7 che, a quanto pare, si sono schierati tutti dalla sua parte. E c’è chi come Giovanni Ciacci ha riservato qualche critica a Elettra: “Lei critica tanto che sua sorella è in un programma come questo, ma lei è nata al GF spagnolo”. Insomma la questione sembra dividere abbastanza nella Casa e tra gli utenti del web.

