Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

l web non crede che Ginevra Lamborghini abbia davvero il Coronavirus e ha messo in piedi una bizzarra teoria

Ginevra Lamborghini ha davvero il Coronavirus?

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare lunedì 12 dicembre 2022 come ospite dentro la casa del Grande Fratello Vip. Da qualche giorno è stata infatti messa in quarantena. Tutto stava filando liscio fino a quando ieri sera in diretta TV il conduttore non ha informato il pubblico che l’ex vippona è risultata positiva: “Ci sta guardando dall’albergo. Noi l’avevamo spedita in albergo. Faccio una premessa perché lei sarà mandata qualche giorno dentro la casa. In realtà è una quarantena vera perché si è presa il Covid“.

Quando il presentatore in che modo si è presa il Covid, lei ha risposto: “Alfo, non lo so. Ora sono in ripresa. Ho passato lunedì male, male. Lunedì malissimo, mercoledì male tendente al non si capisce, oggi bene“. Il web, però, non le crederebbe e avrebbe anche sviluppato una teoria a riguardo. Il popolo di Twitter innanzitutto ha storto il naso sul discorso appena riportato. C’è. per esempio, chi si chiede come ha fatto a stare così male lunedì se era in puntata insieme a tutti gli altri. I suoi fan sostengono che possa anche essersi sentita poco bene alla conclusione della diretta.

Ma non finisce qui. Secondo i malpensanti tutto questo sarebbe un’invenzione creata per ritardare l’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa. Il motivo? Nelle ultime ore è uscita la notizia secondo la quale Antonino potrebbe andare via momentaneamente per sottoporsi a una piccola operazione. Siccome l’obiettivo è farli incontrare, non avrebbe senso che Ginevra entrasse quando Spinalbese non c’è: “Non vi sembra strano che visto che si ipotizza l’uscita temporanea di Spinacino dal GF? A Ginevra viene il Covid, così “deve rimandare” l’entrata? Occheccaso“.

Ovviamente molti la difendono e criticano tutti coloro che hanno messo in piedi queste teorie, secondo loro, così assurde. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.