Gino Paoli non sa chi è Amadeus e Gianni Morandi gli parla in inglese (VIDEO)

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

In un video da dietro le quinte della Finale di Sanremo 2023 si vede Gino Paoli chiedere chi è Amadeus e Morandi rispondere in inglese.

Il video esilarante di Gino Paoli dietro le quinte di Sanremo 2023

Nella serata di ieri del Festival di Sanremo 2023, la Finale, tra gli ospiti è salito sul palco anche Gino Paoli esibendosi con alcune delle sue canzoni più belle e famose. Un momento di vera poesia che ha fatto partire la standing ovation del pubblico, ovviamente.

Ma è uscito un video ripreso nel dietro le quinte del teatro qualche secondo prima della sua entrata sul palco che sta facendo il giro del web. E ha suscitato grande ilarità tra gli utenti. Da quello che si sente pare proprio che Paoli non sappia chi sia Amadeus e che soprattutto sia il conduttore del Festival. Ma non solo, Morandi gli parla in inglese.

Come vediamo nel video qui sotto, Amadeus va a stringere la mano a Gino Paoli e si posiziona dall’altra parte del palco per fare di lì a poco la presentazione dell’artista. Lì invece rimane Gianni Morandi che parla con lui. E proprio Paoli chiede chi fosse Amadeus. A quel punto Morandi parla della carriera da dj del conduttore e inizia a parlare in inglese. E poi Paoli sembra sorpreso di scoprire che era il conduttore del Festival.

Dopo questo video Paoli è diventato una vera icona del web.