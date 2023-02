Sanremo

12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

In queste ore Lazza, che si è classificato al secondo posto, si complimenta con Marco Mengoni per la vittoria a Sanremo.

Le parole di Lazza

Ieri sera si è concluso il Festival di Sanremo 2023, con la vittoria di Marco Mengoni. Sul podio insieme al cantante di Due Vite anche Lazza, classificato al terzo posto, Mr Rain, Ultimo e Tananai, che hanno conquistato rispettivamente il terzo, il quarto e il quinto posto. In queste ore intanto sono state rivelate le percentuali che hanno ottenuto i 5 finalisti e le classifiche delle tre giurie. Sui social nel frattempo in molti hanno sostenuto Jacopo Lazzarini, e il suo brano ha conquistato il cuore dei telespettatori e del web. Questa notte nel mentre proprio Lazza, con una storia pubblicata sui suoi social, si è complimentato con la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023, e in merito ha affermato:

“Marco Mengoni sei un gran giocatore, sei una grande persona. Complimenti, te la sei meritata”.

lui è arrivato secondo e ha detto queste cose sul primo classificato, non come quello sfigato che ha fatto un casino, seguite le persone sbagliate pic.twitter.com/gMU72KEpsE — gio (@giorgiasdrafts) February 12, 2023

Nel mentre questa mattina, nel corso dell’ultima conferenza stampa, proprio Lazza ha ammesso di aver pensato per un momento di poter vincere il Festival di Sanremo, e a riguardo ha dichiarato: “Sì, ho pensato che potessi vincere anche io scavalcando Mengoni, perché ho visto parecchia gente appassionarsi al pezzo”. A dire la sua è stato anche lo stesso Marco, che ha dedicato la sua vittoria a sua madre. Ecco cosa ha affermato:

“Le mie lacrime di ieri erano di gioia, non ho trattenuto la commozione. Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo, e devo ringraziare la vita per avermi fatto superare esperienze forti che però mi hanno fatto crescere nel privato”.