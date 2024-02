Giordana Angi aprirà i concerti di Sting in tutta Europa: l’annuncio (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Amici

Giordana Angi ha annunciato sui suoi profili social che aprirà i concerti di un noto cantante internazionale: Sting.

L’annuncio di Giordana Angi

Giordana Angi è stata una concorrente della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. All’epoca si è classificata al secondo posto, vincendo anche il premio della critica TIM. Nel 2020 ha preso anche parte al Festival di Sanremo con il brano “Come mia madre” e nel mentre ha scritto canzoni per tantissimi altri artisti del panorama italiano.

La cantante ha spopolato in Francia e i singoli vengono trasmessi nelle radio di tutto il Paese. Ospite di recente ad Amici come giudice della gara di canto, inoltre, ha annunciato di aver fatto un tour per tutto lo Stato e di aver riscosso grande successo. In tale occasione si è molto emozionata ripensando ai vecchi tempi:

“Sto bene, sono venuta apposta da Parigi e riparto stasera perché sono in tour. Sono stra emozionata e felice di essere qua”.

In queste ore, invece, con un divertente video su Tiktok ha rivelato che aprirà i concerti di un famoso cantante internazionale. Nel filmato fa finta di essere due persona diverse: da una parte c’è Giordana Angi che interpreta se stessa, mentre dall’altra una persona qualsiasi che apprende la notizia.

“Hai saputo la notizia?“, chiede l’artista annunciando, quindi, che aprirà tutti i concerti di Sting in giro per l’Europa. L’interlocutore non ci crede all’inizio, ma poi rivolgendosi ai suoi fan esclama: “Invece è proprio vero, posso urlare?“.

Si tratta di una notizia che farà sicuramente piacere tutti i follower di Giordana e che è motivo di orgoglio per lei stessa. Una grande occasione che siamo sicuri sfrutterà al meglio. Non ci resta adesso che attendere i video della sua partecipazione al tour di Sting.