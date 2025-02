Ospite della puntata di Deejay Chiama Italia, Giorgia ha svelato com’è nato il duetto con Annalisa al Festival di Sanremo 2025 e un curioso retroscena dietro la scelta del brano.

Il retroscena di Giorgia sul duetto

Appena due settimane fa eravamo in pieno clima Festival di Sanremo. Si è tanto parlato anche di questa edizione e della vittoria di Olly con “Balorda Nostalgia”. A prendersi la scena, però, in più occasioni, è stata Giorgia che in tanti considerano la vincitrice morale di questa edizione (nonostante il sesto posto).

“La cura per me” è uno dei brani più ascoltati e di questo Giorgia non può che esserne fiera. La cantautrice si è spesso commossa per il grande affetto mostrato dal pubblico, ripagandoci con performance da brividi, tra cui quella della serata delle cover, dove ha condiviso il palco con Annalisa.

A Deejay Chiama Italia, su Radio Deejay insieme a Linus e Nicola Savino, Giorgia ha raccontato com’è nato il duetto con la collega. Insieme hanno cantato SkyFall di Adele, un brano tutt’altro che semplice. Le due artiste però ci hanno fatto davvero sognare e la vittoria della serata è stata più che meritata.

“È stato bellissimo; mi piaceva stare sul palco in compagnia e non da sola. Lei è stata un grande supporto artistico e umano”, ha raccontato Giorgia.

Ovviamente però Linus e Nicola Savino hanno voluto sapere com’è nata l’idea di coinvolgere Annalisa. Ed è qui che è arrivato il retroscena. Pensate infatti che Giorgia aveva dei pensieri differenti inizialmente, voleva realizzare un medley, ma le sarebbe stato bocciato da Carlo Conti. Ecco cosa ha detto:

“Prima io avevo delle idee e volevo fare il medley e mi ha bocciato il medley (Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, ndr). Con Annalisa abbia buttato giù un po’ di idee e Skyfall è arrivata da lei. Io le ho detto che non avevo mai cantato Adele e che dovevo pensarci un attimo. Poi le ho chiesto: ‘Ma tu sei contenta se facciamo Skyfall?’, mi ha detto di sì e l’abbiamo fatta. Io, da secchiona, ho diviso le parti confrontandomi prima con lei. Quando eravamo tranquille e sicure lo abbiamo provato in studio 150 volte”.

A quanto pare però Giorgia non è l’unica perfezionista, come lei stessa ci ha tenuto a precisare: “Annalisa è peggio di me, voleva essere sicura”.

E possiamo dire che ci sono riuscite davvero alla grande!