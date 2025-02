Nel corso di una nuova intervista, Olly rivela per la prima volta cosa ha fatto subito dopo aver vito il Festival di Sanremo 2025 e a chi ha fatto la prima telefonata.

La rivelazione di Olly

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua Balorda nostalgia. Il brano, che ha conquistato tutto il pubblico, sta già scalando le classifiche e poche ore fa è stato certificato Disco d’Oro. Il giovane artista nel mentre sta vivendo un momento importantissimo. Alcuni giorni fa infatti il cantante ha annunciato due date evento all’Ippodromo di Milano, registrando il sold out in una manciata di minuti. Ma non solo. Anche i biglietti per le date nei palasport si sono polverizzati e nei prossimi mesi numerosi impegni attendono Federico.

Il vincitore del 75esimo Festival della canzone italiana nel mentre ha fatto sapere che, proprio per non rimandare il suo tour e incontrare i fan che lo stanno sostenendo, ha deciso di rinunciare all’Eurovision 2025. A rappresentare l’Italia alla kermesse sarà dunque Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro.

In queste ore intanto Olly ha rilasciato un’intervista a Radio Zeta e nel corso della chiacchierata ha rivelato per la prima volta cosa ha fatto subito dopo aver vinto Sanremo 2025. Il cantante ha così raccontato di non aver festeggiato e di essersi chiuso in camera con le persone a lui più fidate e vicine. Ma non solo. Federico ha anche svelato a chi ha fatto la prima chiamata e a sorpresa ha ammesso: “La prima persona che ho chiamato è stata Emma Marrone. Per me è come una sorella maggiore”.

Il giovane artista nel mentre adesso si concentrerà sugli impegni che lo attendono nei prossimi mesi e sul lungo tour che partirà in primavera. A lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.