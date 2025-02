Alla Milano Fashion Week ha fatto il suo ritorno Chiara Ferragni dopo un periodo complicato: “Grande emozione” ha raccontato lei. L’influencer ha avuto modo di accomodarsi in prima fila per assistere alla sfilata.

Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week

Dopo un anno di assenza a settembre 2024 Chiara Ferragni aveva fatto il suo ritorno, a sorpresa, alla Milano Fashion Week. A seguito dei difficili momenti attraversati anche di recente, era dubbia la sua presenza, ma l’influencer ha deciso di stupire tutti ancora una volta.

L’imprenditrice digitale infatti dopo un periodo complesso tra lavoro, famiglia e l’allontanamento forzato dagli eventi pubblici, ieri ha preso parte alla sfilata DSquared2 alla Milano Fashion Week. Emozionata, Chiara Ferragni ha raccontato di avere un rapporto speciale con questo brand e di esserne molto grata per un motivo ben preciso:

«Dsquared2 è uno di quei brand che indossavo a 16 anni, che mi ha sempre supportata, anche nei momenti difficili», ha detto ai microfoni della stampa presente, che l’ha subito accerchiata.

La sfilata di Dsquared2 ha celebrato i 30 anni del brand creato dai gemelli Dean e Dan Caten. Chiara Ferragni, una delle ospiti di questo evento, non è di certo passata inosservata così come il suo outfit. L’influencer infatti ha optato per un look total black formato da un top nero con frange, ricoperte da tante pailettes, schiena nuda così da attirare l’attenzione di tutti i presenti.

Ad AdnKronos peraltro Chiara Ferragni ha ricordato il suo legame con la moda fin da quando era una ragazzina e ancora non era l’influencer conosciuta in tutto il mondo:

«Mi ricordo ancora, quando ero a Cremona, che andavo in un negozio che si chiamava Cose. Andavo insieme a un amico. Lui comprava tutto, perché aveva più budget di me, e io ogni tanto prendevo le t-shirt o una cintura, quindi è un onore essere qua oggi».

Pian piano poi Chiara Ferragni si è formata come imprenditrice e ha costruito intorno a sé una sua carriera e forte connessione con la moda. Oggi è mamma ma per lei questo mondo avrà sempre un ruolo speciale. Crede peraltro che la presenza di brand che durano nel tempo sia molto importante.

Tra le storie Instagram Chiara Ferragni ha voluto immortalare ogni momento di questa serata. Peraltro si è mostrata anche in compagnia di alcuni volti noti della musica come Annalisa e Anna Pepe, con le quali ha scattato dei selfie.