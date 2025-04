Duetto in arrivo tra Annalisa e un’altra amata cantante italiana? Un dettaglio pubblicato tra le storie su Instagram ha destato dei sospetti tra i fan delle due artiste.

Il presunto duetto tra Annalisa e….

Ci stiamo piano piano avvicinando all’estate e come accade ogni anno gli artisti stanno preparando dei brani per l’occasione. In queste ore Annalisa ha lanciato una sorta di “campanellino d’allarme” quando tra le storie Instagram ha pubblicato un cuore bianco su sfondo nero.

I fan più attenti hanno subito pensato a una nuova canzone e ora sperano di poterne sapere di più, da qui a breve. Ma non è finita qui. Perché qualcuno all’emoji del cuore bianco ha fatto una particolare associazione. C’è chi ha notato infatti che anche un’altra artista italiana, molto stimata, ha condiviso una storia simile. Stiamo parlando di Paola Iezzi.

Come mostrato dall’immagine sottostante, infatti, la cantante ha postato una foto mentre si trova in quella che sembra essere una sala d’incisione. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato: il cuore bianco! Qualcuno quindi ha associato le due storie Instagram di Annalisa e Paola Iezzi e ha pensato: e se ci fosse una collaborazione in corso tra le due?

Le storie Instagram di Annalisa e Paola Iezzi

Non sappiamo se sia questo il caso o se il progetto è differente, ma sta di fatto che i fan stanno cominciando a sognare e se tutto dovesse concretizzarsi… non osiamo immaginare!

Certo è che sarebbero due mondi che si incontrano e che potrebbero davvero fare faville. Dal loro ritorno in scena Paola Iezzi e sua sorella Chiara ci hanno regalato delle vere hit. E non è stata da meno Annalisa, che ha scalato le classifiche musicali ed è riuscita persino ad arrivare oltre i confini nazionali!

Siamo certi che presto ne sapremo di più e se, effettivamente, Annalisa e Paola Iezzi stanno realizzando o no un duetto. Non ci resta che attendere per capire se sarà o meno così!