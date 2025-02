Questa sera Tony Effe è salito sul palco del Festival di Sanremo 2025 con un nuovo look. Il rapper infatti si è mostrato senza tatuaggi, stupendo tutto il pubblico.

Il nuovo look di Tony Effe

Grandi emozioni questa sera al Festival di Sanremo 2025. Nel corso di questa prima serata della kermesse musicale stiamo ascoltando tutte le canzoni dei Big in gara. Poco fa così a salire sul palco è stato anche Tony Effe, che prende parte per la prima volta alla kermesse musicale. Il rapper ha così presentato Damme ‘na mano, che è una vera dedica alla sua città natale: Roma.

Senza dubbio il pezzo ha sorpreso tutto il pubblico. Tony infatti ha optato per una canzone del tutto diversa rispetto a quelle a cui ci ha abituati in passato e di certo in molti stanno manifestando il loro stupore. Il brano tuttavia sembrerebbe aver già convinto i più e di certo nel corso del Festival ci regalerà ancora tante emozioni.

Tony Effe tuttavia sta facendo discutere anche per un altro motivo. Il rapper infatti si è presentato sul palco del Festival di Sanremo 2025 con un look nuovo e inedito, senza tatuaggi. L’artista romano infatti ha deciso, per questa sua prima esibizione, di coprirsi i tattoo e questa sua scelta non è passata inosservata.

Ma come ancora ci stupirà Tony nel corso delle prossime serate? Non resta che attendere per scoprirlo.