Vista l’emergenza Covid-19 tanti italiani hanno optato per le vacanze nel BelPaese e tra loro anche i politici danno il buon esempio. Giorgia Meloni, che di patriottismo se ne intende eccome, ha scelto l’Italia per trascorrere alcuni giorni di assoluto relax con la sua famiglia:

“S’è presa un po’ di vacanze, per qualche giorno lasciatela stare”

Ha fatto trapelare il suo staff. La leader di Fratelli d’Italia (come mostrato nell’ultimo numero di Novella 2000 che dedica lei la copertina), per questo 2020 sfoggia un costume tricolore intero e monospalla, che segue la moda dell’estate. L’onorevole Giorgia Meloni, rispetto a come è abituata a mostrarsi di solito (più abbottonata e pronta a far valere e sue idee), in questi scatti la vediamo, invece, decisamente più rilassata. La Meloni si gode il panorama che offre il litorale romano. Per un attimo quindi ha messo da parte la grinta e la determinazione, per dedicarsi a tempo pieno (o quasi) al ruolo di mamma e compagna.

Nel servizio realizzato da Gisella Desiderato per Novella 2000, si racconta di Giorgia Meloni, la quale sta così trascorrendo le sue vacanze (prima di tornare al lavoro) insieme alla sua piccola Ginevra e al suo compagno Andrea Giambruno, noto autore di Mattino Cinque. Fatidico l’incontro nella trasmissione Quinta Colonna nel 2013, dove lui è stato autore del programma, lei ospite di puntata.

È proprio in quel momento, nemmeno a dirlo, è scattato il colpo di fulmine tra Andrea e la Meloni, fino ad innamorarsi perdutamente. E oggi a distanza di tempo si vivono il loro amore alla luce del sole. Ma non solo…