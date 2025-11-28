Durante uno degli ultimi concerti, Giorgia ha passato il microfono ad una fan per farle cantare Di sole e d’azzurro. La reazione dell’artista non è tardata ad arrivare.

Cosa è accaduto al concerto di Giorgia

Sono settimane ricche di impegni, queste, per Giorgia. Dopo un fortunatissimo 2025, di recente l’artista romana ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, G. Contemporaneamente la cantante è tornata non solo alla conduzione della nuova edizione di X Factor, ma ha anche dato il via alla sua nuova tournée di palasport, che durerà fino a primavera inoltrata e la porterà in giro nelle principali città del nostro paese. I biglietti per questi show stanno naturalmente andando a ruba e sera dopo sera non mancano le emozioni. Proprio durante uno degli ultimi live è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web.

La Todrani ha infatti passato il microfono ad una sua fan e le ha fatto cantare la celebre Di sole e d’azzurro. Non è tardata la reazione della cantante, che è rimasta piacevolmente stupita dal talento della giovane donna, che nel mentre ha ricevuto l’applauso di tutto il palasport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@im.alexiaj)

Di recente intanto Giorgia ha fatto una confessione che ha spiazzato il web intero. La Todrani ha infatti ammesso che negli ultimi mesi ha pensato di ritirarsi dalla musica. Parlando di quanto accaduto, la cantante ha spiegato:

“Venivo da una fase musicale in cui non avevo più le idee chiare. La musica di oggi è diversa da quando ho cominciato io, proprio a livello di scrittura e suoni. E così mi sono detta: ‘Il mio l’ho fatto. Mi dedico al lavoro di presentatrice’. Il mio nuovo team mi ha spronato a non mollare. Ed è lì che per la prima volta in carriera ho chiesto aiuto”.

