NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Dicembre 2022

Sanremo 2023

I divertenti post di Giorgia

Poco fa Amadeus in diretta su Rai 1 ha svelato i 22 Big che saranno in gara a Sanremo 2023, e a sorpresa abbiamo appreso che tra essi ci sarà anche Giorgia. Si tratta della quarta partecipazione al Festival per l’amata cantante, che non torna all’Ariston dal lontano 2001. Grande emozione dunque per la Todrani, che solo da poche settimane ha rilasciato il suo nuovo singolo, Normale, che anticipa il prossimo album di inediti che vedrà la luce nei primi mesi del 2023. Attualmente non conosciamo ancora il titolo del pezzo che la cantante presenterà nel corso della kermesse musicale, ma di certo già in molti scommettono che il brano sarà uno dei più amati di questa attesa edizione.

Poco fa nel mentre proprio Giorgia con un tweet ha svelato qual è stata la reazione di suo padre nello scoprire che sua figlia sarà in gara a Sanremo 2023. Questo il divertente messaggio, che ha fatto divertire il web:

“Mi scrive mio padre: ‘Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite?’. Genio”.

mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a sanremo, ma come ospite?

genio♥️ #Sanremo2023 😱😊@SanremoRai — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

Ma non solo. Successivamente Giorgia ha anche raccontato la reazione di suo figlio. Samuel ha infatti ammesso che farà il tifo per un altro cantante in gara a Sanremo 2023: Lazza. Ecco il tweet della Todrani:

“A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. Sò soddisfazioni”.

a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito🙌🏽

sò soddisfazioni 🤷🏻‍♀️@SanremoRai #Sanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

I divertenti tweet di Giorgia con le reazioni del padre e del figlio alla sua partecipazione a Sanremo 2023 hanno fatto divertire il web e non sono mancati tanti commenti ironici da parte degli utenti. Nel mentre la Todrani si sta già preparando per tornare sul palco dell’Ariston, e di certo non mancheranno le emozioni. Contemporaneamente la cantante sta ultimando il suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce in concomitanza del suo ritorno al Festival.