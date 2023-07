NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Luglio 2023

Giorgia Soleri al concerto dei Maneskin

Sono ormai passate alcune settimane da quando Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato la fine della loro relazione. Come sappiamo tutto è iniziato quando proprio il leader dei Maneskin è stato beccato a baciare un’altra ragazza in discoteca e a quel punto in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. A quel punto così il cantante ha deciso di rompere il silenzio, comunicando la fine della sua relazione con l’influencer. Fin dal primo momento tuttavia sia Damiano che Giorgia hanno fatto sapere di essere rimasti in buoni rapporti, e nelle ultime ore è arrivata la conferma che proverebbe come tra i due ci sia ancora un bel legame.

In queste ore infatti i Maneskin per la prima volta si sono esibiti allo stadio San Siro di Milano, e naturalmente le due date evento hanno registrato il tutto esaurito. A sorpresa a essere beccata allo show è stata anche la stessa Giorgia. Come riporta Very Inutil People, la scrittrice è stata paparazzata proprio fuori il Meazza, in attesa di godersi lo show della band romana. Pare dunque che tra la Soleri e David non ci siano tensioni e che tra i due ci sia ancora un bel rapporto.

Nel mentre solo pochi giorni fa proprio Giorgia Soleri, rispondendo alle domande dei fan sui social, ha fatto uno sfogo contro i suoi hater. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“A volte fa male, ma cerco di tenere a mente chi sono. Di ascoltare le persone che ho intorno che mi conoscono, che stimo e di cui mi importa l’opinione. Mi sforzo di non leggere tutti i commenti e se succede, di dare ascolto anche alle cose meravigliose che mi vengono scritte. Di base provo sinceramente compassione per chi sente l’esigenza di insultare e umiliare qualcuno sulla base di quanta rabbia, frustrazione, dolore prova in quel momento. Deve essere davvero tragico convivere con quella mola di negatività”.