1 La decisione di Giorgia Soleri

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di Giorgia Soleri, che ha fatto a lungo discutere il web. La fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è infatti finita al centro di numerose polemiche, e non sono mancati diversi attacchi da parte degli utenti. Solo pochissime ore fa la scrittrice è stata duramente criticata per le sue poesie, e a quel punto lei stessa è stata costretta a intervenire per calmare le acque. Adesso come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Alcuni hater hanno infatti messo in circolazione uno screen fake, in cui si nota apparentemente Giorgia attaccare Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Questo quello che si legge:

“Nel mio box domande è stato chiesto più volte: ‘te conosci Victoria dato che conosci Damiano?’. Beh la mia risposta è sì e so che è una pu**ana schifosa”.

A quel punto Giorgia Soleri è intervenuta e ha naturalmente smentito l’accaduto, affermando: “Ma vi inventate di tutto oh”. Come se non bastasse poco dopo la fidanzata di Damiano David ha annunciato che a breve cancellerà il suo profilo Twitter, essendo stanca di essere presa di mira dal web e dagli hater. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“A breve cancello Twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perché al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce”.

ma vi inventate di tutto oh https://t.co/khIbWg0d8m — SOLE 🌻 (@giorgiasoleri) September 7, 2022

L’ennesimo attacco da parte del web ha così spinto Giorgia Soleri a prendere questa importante decisione. Pochi giorni fa nel mentre l’influencer è stata anche criticata per aver preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia ed è stata accusata di incoerenza, dopo che in passato aveva affermato di non amare il cinema. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni della scrittrice.