Il gesto di Damiano David e Giorgia Soleri

Una storia commovente quella che ha coinvolto Damiano David e la sua fidanzata Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin e l’influencer si sono resi disponibili per aiutare un tenero gatto in difficoltà. Il micio è arrivato all’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, in gravi condizioni di salute.

Proprio Giorgia Soleri aveva parlato di questo sul suo profilo social, invitando tutti a contribuire per salvare la vita all’animale. Successivamente, però, la coppia ha deciso di adottare il gatto e occuparsi personalmente delle cure mediche. A raccontare l’episodio che coinvolge Damiano David e la sua dolce metà è stata proprio L’Oasi felina sui social:

“Oggi siamo emozionati perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo.

Avevamo scoperto che aveva il palato fratturato a causa di un calcio, che i dolori alla colonna vertebrale erano causati da colpi simili e che il pelo mancante e le ferite che aveva intorno al collo erano dovute al fatto che era stato tenuto incatenato o legato con una corda. Inoltre era cieco da un occhio”.

Si legge dal post. Ad accompagnare queste parole c’è anche una foto che vede proprio Damiano David in compagnia di Giorgia Soleri e del gatto appena adottato. Continua…

Damiano e Giorgia adottano il gatto in difficoltà

Come si legge dal post, inizialmente la coppia non hanno rivelato la loro vera identità, presentandosi semplicemente come Giorgia e Damiano, amanti dei gatti. Hanno raccontato di aver letto la storia di Mattia e di volerlo così portare a casa.

“(…) Abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti e poi abbiamo scoperto che erano Giorgia Soleri e Damiano David. Volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e non appena le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro. Qualche giorno fa, senza nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi e semplici. Quando sono venuti da noi hanno voluto visitare tutta l’Oasi e conoscere tutti i mici nostri ospiti”.

La pagina rivela ancora che Damiano David e Giorgia Soleri quando hanno conosciuto Mattia si sono innamorati: “(…) Di questa storia vorremmo rimanesse che due persone sensibili hanno deciso di dare una casa ad un gatto adulto, disabile, maltrattato e con un difficile passato alle spalle”. Infine, sempre come si apprende da Oasi Felina, Damiano e Giorgia hanno deciso di dare un nuovo nome a Mattia. In onore di David Bowie l’hanno chiamato, Ziggy Stardust, personaggio creato dal cantautore britannico. (QUI IL POST)

Un gesto bellissimo quello di Damiano David e Giorgia Soleri, che ha commosso gli utenti del web.

