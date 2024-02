Giorgia Soleri, dopo l’addio a Damiano David ‘corteggia’ Ghali: i messaggi Instagram dal 2017 (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Febbraio 2024

Ghali Giorgia Soleri

Nascerà presto una nuova coppia di famosi? Dopo la fine della storia con Damiano David adesso Giorgia Soleri pare interessata a Ghali, anche se gli mandava messaggi già dal 2017. L’influencer ha pubblicato delle storie divertenti che stanno facendo il giro del web.

Le storie Instagram di Giorgia Soleri che corteggia Ghali

Cosa c’entra Giorgia Soleri con Ghali? In teoria nulla se non fosse per una serie di commenti da parte del web che hanno dato origine a una serie di storie dell’influncer e attivista. Il cantante, infatti, ha pubblicato una sua foto con la mamma e qualcuno ha scambiato la signora per la Soleri. L’ex di Damiano David è venuta a saperlo e da qui è nato tutto.

“Siamo a quoata numero 2 persone che mi scrivono ‘pensavo fossi tu in questa foto’. Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande (e bella) di me. E invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciato così purtroppo”, ha scritto in una storia la Soleri.

Così Giorgia Soleri è stata riempita di messaggi in direct in cui le veniva fatta notare la somiglianza. A questo punto ha mostrato il suo interesse nei confronti del cantante, ovviamente con messaggi ironici. In un’altra storia ha infatti scritto: “Allora Ghali, capiamoci bene. Io ho i DM pieni zeppi di messaggi così. Quindi se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla proprio mamma, sappi che l’hai trovata”.

Questa situazione sta divertendo molto le fan di Giorgia Soleri che quindi l’hanno invitata a provarci. Da qui la rivelazione della stessa Giorgia, dove ha dichiarato che il realtà ci prova con Ghali dal 2017. E ha messo lo screen dei DM con lui datati proprio 2017.

Ovviamente la Soleri ha condiviso questo momento per divertimento. Ma chi può saperlo che non nasca davvero qualcosa tra loro?