Damiano David come mamma lo ha fatto! Le nuove foto bollenti non lasciano spazio all’immaginazione

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Damiano David

In queste ore Damiano David ha pubblicato alcune foto che ha scattato grazie all’aiuto del noto fotografo Damon Baker. Ecco le immagini hot che non lasciano spazio all’immaginazione.

Le foto super hot di Damiano David

Della vita privata di Damiano David non sappiamo molto fatta eccezione per il fatto che sta vivendo la sua storia d’amore con l’ex stellina di Disney Channel Dove Cameron. I due sono stati pizzicati da Chi mentre si scambiavano effusioni sulla spiaggia e si tenevano mano nella mano durante una passeggiata. Tuttavia non sono state date ulteriori informazioni, in quanto pare che entrambi tengano molto alla propria privacy.

C’è da dire però che Damiano non è per nulla una persona timida e lo provano i vari scatti che lo ritraggano senza veli sul suo profilo Instagram. Di solito si tratta di campagne promozionali in occasione del lancio di un nuovo singolo dei Mansekin, ma questa volta ha scelto di fare qualcosa di diverso.

Damiano David ha infatti avviato una collaborazione con il noto fotografo di moda Damon Baker. Per quest’ultimo ha infatti posato in alcune fotografie molto sexy e che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Vediamo l’artista in mutande e senza maglietta in diversi scatti e tutto ciò aiuta a mettere in evidenze alcune caratteristiche del suo fisico.

Non mancano anche le foto in cui il cantante è girato di schiena per lasciare vedere totalmente il lato B senza slip. Ovviamente i commenti non potevano che essere entusiasti e in molti gli hanno fatto i complimenti per le sue grandi qualità. “Gli uomini dovrebbero chiedere scusa per non essere Damiano David“, afferma qualcuno con ironia. “Ho dovuto posare il telefono e fissare il vuoto per qualche secondo“, ha esclamato un altro utente.

Insomma, gli scatti hanno fatto il giro del mondo e sembrano non esistere reazioni diverse da quelle degli utenti che si sentono attratti ora più che mai da Damiano.