Andrea Sanna | 16 Agosto 2023

Giorgia Soleri

Su Instagram Giorgia Soleri pubblica una foto in cui si mostra in topless. La foto scatena gli utenti del web

Giorgia Soleri in topless

Vacanze estive per Giorgia Soleri, che sui social ha voluto mostrarsi ancora una volta senza filtri… e in topless! L’influencer archiviata la relazione con Damiano David, frontman dei Maneskin, ha voltato pagina e si sta godendo un po’ di relax nell’Isola di Stromboli, in Sicilia.

Spesso con i propri follower Giorgia Soleri ama condividere ciò che la riguarda e mostrare come sta trascorrendo dunque questi giorni di riposo. Nell’ultimo periodo la Soleri, che ama spesso mandare messaggi positivi riguardo anche all’accettazione del proprio corpo, sta postando scatti decisamente bollenti. Uno di questi risale a ieri.

Nell’immagine di cui tanto si sta parlando vediamo Giorgia Soleri uscire dall’acqua cristallina del mare siciliano. I fan hanno subito notato però che l’influencer è in topless e porta solo ed esclusivamente gli slip. Per fare in modo che non gli venga segnalata la foto, ha pensato bene di utilizzare degli adesivi che coprissero il seno.

Se tra le storie di Instagram si è limitata a un semplice “censored” dopo la condivisione del post, non ha aggiunto altro invece nella didascalia. Si è limitata a dire: “Nel mio qui e ora”, ha scritto sul suo profilo ufficiale.

Il post di Giorgia Soleri su Instagram

Immancabili i commenti da parte degli utenti del web, che come al solito devono dire la propria. Se qualche voce fuori dal coro ha punzecchiato l’influencer con delle battutine, non sembrano mancare complimenti di vario genere, tra i più sentiti a quelli ironici. Ci sono degli utenti che ad alcuni attacchi hanno preso le sue difese. In generale, però, tra i tanti leggiamo: «C’è chi ha zoomato e chi mente». Ma qualcun altro ha aggiunto: «Sei semplicemente meravigliosa, una Dea» oppure c’è chi ha detto «Venere in rinascita».

La foto di Giorgia Soleri ha fatto scalpore, ma anche il pieno di like e commenti!