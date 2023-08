NEWS

Andrea Sanna | 16 Agosto 2023

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez senza trucco

Non è la prima volta. Anche lo scorso anno, così come in altre occasioni l’aveva fatto, quando a sorpresa su Instagram ha pubblicato un video in cui ha mostrato ai fan la sua beauty routine. Jennifer Lopez ci riprova e a quanto pare sembra averci preso gusto, dato che ieri ha pubblicato un video molto simile.

Nella clip in questione postata sul suo profilo, Jennifer Lopez con un sorriso ha voluto farsi vedere ancora una volta senza un filo di trucco. La popstar ci ha tenuto a ribadire che oggi ha 54 anni e non ha alcun problema a farsi vedere senza filtri, in un periodo in cui vanno fin troppo di moda sul web. Tra l’altro la cantante ha spiegato che si sente raggiante e felice nella didascalia riportata.

Successivamente Jennifer Lopez ha mostrato anche i prodotti di bellezza utilizzati e che fanno parte della sua linea di cosmetici. Insomma un motivo come un altro non solo per fare pubblicità al proprio brand. Ma anche per mandare un messaggio positivo ai tanti supporter che la seguono in tutto il mondo.

Entusiasta e piuttosto a suo agio sebbene non abbia il trucco di scena che spesso la accompagna quando è a lavoro, JLo ha dato un’altra importante lezione. Con questo semplice messaggio Jennifer Lopez ha infatti voluto ribadire quanto sia importante accettarsi. Ma anche farsi vedere dagli altri così come si è, senza filtri appunto. Un gesto che ha ricevuto il plauso di tanti utenti della rete, tra volti noti e non.

Intanto notizia sempre della giornata di ieri è il compleanno di Ben Affleck, che Jennifer Lopez ha festeggiato con una romantica dedica d’amore. Tra i due si pensava ci fosse una crisi in corso solo perché per alcuni giorni hanno trascorso le vacanze separati, lui in Toscana e lei in Campania. L’amore tra i Bennifer va a gonfie vele!