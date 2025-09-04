È di pochi minuti fa la notizia della morte di Giorgio Armani. Il re della moda italiana aveva 91 anni.

È morto Giorgio Armani

Grave lutto nel mondo della moda. Pochi minuti fa è arrivata la dolorosa notizia della morte di Giorgio Armani, il re della moda italiana. A seguito di una lunga malattia, il celebre e rinomato stilista si è spento oggi, giovedì 4 settembre 2025, all’età di 91 anni. Come è noto, nel corso degli anni Armani ha contribuito a fare la storia della moda, con una visione innovativa, elegante, sobria e all’avanguardia. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di vestire i più grandi nomi del mondo dello spettacolo, e non solo, lavorando instancabilmente fino agli ultimi giorni.

Il gruppo Armani nel mentre ha già rilasciato un comunicato ufficiale, nel quale si legge: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire. […] Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L’azienda è il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori”.

La notizia della morte di Giorgio Armani ha colpito il web e già in molti stanno ricordando con affetto lo stilista. La camera ardente del re della moda italiana sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59. I funerali invece, per volontà dello stilista stesso, si svolgeranno in forma privata.

Non resta che salutare con affetto il signor Armani, che resterà per sempre nei cuori di noi tutti.