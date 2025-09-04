Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, Stefano De Martino sarebbe arrabbiato con Belen Rodriguez: ecco perché e cosa starebbe accadendo.

Il retroscena su Stefano De Martino

Momento d’oro, questo, per Stefano De Martino. Da ormai un anno a questa parte il nome del presentatore partenopeo è sulla bocca di tutti e grazie anche al successo straordinario di Affari Tuoi è diventato uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Proprio questa settimana il conduttore è tornato in onda su Rai 1 con la nuova edizione del gioco dei pacchi, che sta già ottenendo ottimi risultati.

Contemporaneamente, anche la vita privata di Stefano sta andando a gonfie vele. Durante l’estate infatti De Martino ha ritrovato l’amore e a oggi fa coppia fissa con Caroline Tronelli. La relazione tra i due sembrerebbe procedere a meraviglia e pare che le cose tra loro siano più serie del previsto. In attesa di scoprire come proseguirà la storia, nelle ultime ore è emerso un retroscena che coinvolge il presentatore e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Alberto Dandolo su Oggi, sembrerebbe che Stefano De Martino sia arrabbiato con la sua ex moglie Belen Rodriguez. Il motivo? Gli ultimi gossip che hanno travolto la showgirl argentina. In queste settimane infatti la conduttrice è stata protagonista di alcune liti in pubblico, che hanno attirato l’attenzione del web. Secondo la rivista dunque Stefano sarebbe indispettito da alcuni comportamenti di Belen e i rapporti tra loro a oggi non sarebbero serenissimi.

Al momento tuttavia De Martino è pienamente concentrato sulla sua carriera e sulla sua nuova fidanzata e di certo le prossime settimane saranno piene di impegni. Affari Tuoi intanto continua a tenere compagnia a milioni di telespettatori sera dopo sera e si conferma essere uno dei prodotti più amati del piccolo schermo.