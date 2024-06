Giorgio Manetti si propone per Tale e quale show: “Vorrei interpretare artisti stranieri”

NEWS

Debora Parigi | 3 Giugno 2024

Tale e Quale Show Uomini e donne

Chiusa da anni l’esperienza a Uomini e donne, Giorgio Manetti vorrebbe tornare in TV ma in un programma diverso: Tale e quale

Lontano dal parterre di Uomini e donne ormai da alcuni anni, Giorgio Manetti di recente si è dato alla musica. Ma vorrebbe tornara in TV in un programma in particolare. Quale? Tale e quale show di Carlo Conti. Ma non solo, l’ex cavaliere sarebbe stato contatto in passato per partecipare all’Isola dei famosi. Ecco cosa ha rivelato.

Giorgio Manetti vorrebbe partecipare a Tale e quale show

Non lo vediamo nel parterre di Uomini e donne da diversi anni. L’ultima volta è stata prima che scoppiasse la pandemia. Chiusa la storia con Gemma Galgani, Giorgio Manetti aveva frequentato altre dame negli anni, per poi andarsene da solo. O meglio, decise di non tornare nella stagione successiva.

Il ritorno a Uomini e donne non è contemplato poiché non si troverebbe a suo agio e non gli piace il nuovo format. Ha dichiarato tutto questo in un’intervista a Superguida TV, dove però ha parlato di un altro programma di cui vorrebbe fare parte. Si tratta di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. “Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri non italiani”, ha dicharato.

La passione per la musica Giorgio Manetti l’ha sempre avuta e proprio di recente ha pubblicato un singolo dal titolo Rotola l’estate in collaborazione con Giusy Mercuri. Ma non finisce qui perché, parlando sempre di programmi, il cosiddetto Gabbiano ha rivelato di essere stato contattato in passato dalla redazione dell‘Isola dei famosi per partecipare al reality:

“Non sono un personaggio caduto nel dimenticatoio tanto che in questi anni non sono mancate le proposte per partecipare a dei reality tipo “L’Isola dei Famosi”. Non so come mai ma le trattative non sono mai andate in porto. Ancora non riesco a comprendere il motivo perché lo staff del programma mi ha detto che sarebbero stati felici di avermi come concorrente”.

Come si legge, Giorgio Manetti non è mai stato un concorrente dell’Isola poiché la trattativa non è mai andata in porto.