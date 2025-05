La giornalista Grazia Sambruna è apparsa in lacrime sui social per sfogarsi contro le fan di Zeudi Di Palma

Grazia Sambruna, in questi ultimi giorni, si è mostrata sui propri profili social in lacrime mentre pare si stesse sfogando contro le fan di Zeudi Di Palma. Ecco tutto quello che ha detto.

Lo sfogo di Grazia Sambruna

La giornalista Grazia Sambruna si è trovata in una spiacevole situazione e lo ha fatto sapere a tutto il web pubblicando un video in cui si mostra mentre piange. Le sue parole si pensa siano rivolte alle fan di Zeudi Di Palma che, come afferma lei stessa nel video, le avrebbero rivolto gravi minacce:

“Questo è quello che volete vedere, no? Io che piango. Va bene, sto piangendo. Non ce la faccio più perché sono mesi che mi minacciate di morte e di qualsiasi cosa orrenda come se non fossi nemmeno una persona, semplicemente perché lavoro”.

Nel corso delle ultime settimane, Grazia Sambruna ha effettivamente parlato di Zeudi Di Palma in relazione alle sue recenti attività. Sui propri spazi ha infatti commentato gli spettacoli in teatro per incontrare i fan e i tatuaggi da 300 euro che l’ex gieffina ha offerto ai follower.

Il video messaggio della giornalista continua affermando di essersi sentita attaccata fino allo sfinimento e ha aggiunto di non stare più bene:

“So che non si fanno queste cose, che non bisogna pubblicare queste cose sui social. Sono stanca e mi sto ritrovando nello stesso incubo semplicemente perché lavoro e trovo sempre le crociate contro. Ridete di me, va bene. Non ce la faccio più, è così che avete reso una persona vera e non un concorrente del Grande Fratello. Complimenti a tutti”.

Ci auguriamo che questo brutto periodo passi il più in fretta possibile per Grazia Sambruna e possa riprendersi nel più breve tempo possibile ritrovando la propria forza e il sorriso. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica, come sempre.