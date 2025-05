In queste ultime ore, Mario Adinolfi si sarebbe sentito un po’ infastidito nei confronti della trasmissione. Ecco le sue parole e che cos’è successo.

Il fastidio di Mario Adinolfi

Di Mario Adinolfi abbiamo parlato in passato in quanto a L’Isola dei Famosi ha parlato di un argomento che ha suscitato delle opinioni contrastanti tra gli altri naufraghi e anche in studio.

Il concorrente ha dato la sua opinione in merito alle adozioni da parte delle coppie omogenitoriali, facendo riferimento a “due papà” e ciò ha portato a un confronto con Alessia, Omar e Mirko. Poi ha specificato che tutti possono dare amore a un bambino ma questo ha bisogno di una madre e di un padre.

Nel corso della quarta diretta, poi, anche Simona Ventura ha voluto dire la sua: “Il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo, però devo dire che non è un mestiere che per me ha una genesi biologica. Il mestiere di genitori si combatte, si guadagna sul campo“. La puntata poi è trascorsa tranquilla fino alla chiusura e tutti sono andati a dormire.

Davide Maggio riporta una conversazione che Mario Adinolfi, questa mattina, avrebbe avuto con gli altri naufraghi e si è lamentato di aver dormito male. Il sito citato poc’anzi riporta anche quelle che sarebbero state le sue parole:

“Non ho dormito per niente. A me la trasmissione ha fatto un po’ rodere le scatole, più che altro. Deve essere quello che non m’ha fatto dormire”.

Il motivo per il quale il reality lo abbia fatto “rodere” non è chiaro e molti ipotizzano che non siano state le parole di Simona Ventura la causa ma il piccolo diverbio con Teresanna Pugliese, che lo ha accusato di non aver preso in simpatia i nuovi naufraghi.

Ovviamente si tratta solamente di ipotesi e rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica e correzione del caso.