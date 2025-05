Durante le votazioni per il premio dato dai giornalisti, Nicolò Filippucci è stato nominato da uno dei professionisti della sala stampa. Ecco che cos’è successo nel corso della finale di Amici 24.

Nicolò Filippucci nominato alla finale di Amici 24

A nessuno è andata giù l’uscita di Nicolò Filippucci da Amici 24 nel corso della semifinale. La sua eliminazione è stata del tutto inaspettata, in quanto chiunque pensava che sarebbe stato il vincitore indiscusso della corrente edizione. Così non è stato e i fan si sono riversati sui social con centinaia di migliaia di critiche verso il programma.

LEGGI ANCHE: Amici 24, ecco chi ha vinto il circuito canto

Anche diversi giornalisti hanno espresso il loro dissenso e anche questa sera non ne hanno fatto mistero. Il tutto è avvenuto nel momento in cui la sala stampa presente in studio è stata chiamata a votare i vari finalisti per assegnare il loro premio. Uno di loro ha affermato “c’è un grande assente che è Nicolò“, prima di dare il proprio voto a Trigno. Qui sotto potete vedere il video in questione.

“C’È UN GRANDE ASSENTE CHE È NICOLÒ”



E URLIAMOLO!!!#amici24



pic.twitter.com/2S4TX3wUcn — AdımNoemi ²⁴⁴² 🍒🪢🌹🪸🌙🐦‍🔥🎙️ •fan account• (@NoemiValente3) May 18, 2025

Il pubblico ha esultato e anche sul web questa frase ha subito fatto il giro di ogni social. I fan di Nicolò Filippucci sono ancora tristi e indignati per quella che ritengono un’ingiusta e prematura uscita di scena. Il giovane cantante continua a essere sostenuto e ricordato a distanza di una settimana e tutti sono sicuri che davanti a lui avrà un futuro brillante.

Siamo certi che sentiremo ancora parlare di Nicolò, questo per lui non è la fine ma solo l’inizio di un luminoso percorso.