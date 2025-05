Dopo l’eliminazione di Francesco abbiamo assistito anche a quella di Antonia, ciò ha decretato Trigno come vincitore del circuito del canto. Ecco cos’è successo ad Amici 24.

Antonia eliminata da Amici 24

Tante le emozioni nel corso dell’ultima puntata puntata di Amici 24 in occasione del Serale. Il primo eliminato è stato Francesco e per tale ragione ha dovuto lasciare lo studio, ma per lui sono arrivate diverse proposte lavorative. Non è mancata anche l’offerta di Maria De Filippi di tornare in futuro come professionista nella scuola.

In seguito il pubblico ha potuto godersi due sfide parallele: quella tra i due ballerini rimasti e quella tra i cantanti ancora in gara. Chi dei due allievi di canto è dovuto uscire per sempre dal programma a un passo dalla possibile vittoria? Antonia e Trigno i sono sfidati canzone dopo canzone e hanno emozionato tutti i presenti durante la diretta.

La conduttrice ha mostrato le carte con il televoto parziale e in testa i fan hanno visto Trigno. Alla fine delle manche ha messo tutti a centro studio e abbiamo scoperto che l’eliminata è stata Antonia. Ciò significa che l’altro concorrente è ufficialmente il vincitore del circuito canto.

“Sei stata bravissima, hai un contratto discografico che ti aspetta“, ha commentato Maria De Filippi cercando di consolarla.