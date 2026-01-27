A intervenire nel Giorno della memoria 2026 sono stati anche Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Ecco le parole del Presidente del Consiglio e del Ministro della Difesa.

Le parole di Giorgia Meloni per il Giorno della memoria 2026

Si celebra oggi, martedì 27 gennaio, il Giorno della memoria 2026. Per ricordare gli orrori della Shoah, al Quirinale si è svolta una cerimonia di commemorazione, alla presenza delle alte cariche dello Stato. A partecipare all’evento sono stati anche la senatrice Liliana Segre e i sopravvissuti Edith Bruck e Sami Modiano. Ad intervenire anche la premier Giorgia Meloni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni per ricordare le vittime dell’olocausto. Queste le parole del Presidente del Consiglio, riportate dall’Ansa:

«In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938. Purtroppo, a distanza di molti anni, l’antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l’obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale».

E ancora la premier Meloni, in occasione della Giornata della memoria 2026, ha aggiunto:

«Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche».

Le parole del Ministro Crosetto

A ricordare le vittime della Shoah, in occasione del Giorno della memoria 2026, è stato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Italpress:

«Custodire la Memoria è un dovere verso le vittime della Shoah e una responsabilità verso le nuove generazioni. Ricordare significa anche vigilare, consapevoli dell’abisso che si apre quando l’odio incontra l’indifferenza. La Difesa commemora le vittime e onora la loro storia nella certezza che preservarne il ricordo non sia un mero esercizio che guarda al passato, ma un impegno per il presente e una promessa per il futuro».

CREDITI FOTO MELONI: Marco Iacobucci / IPA

CREDITI FOTO CROSETTO: Stefano Carofei / IPA

