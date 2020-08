1 In queste ore a mostrarsi in compagnia sui social sono stati Giovanna Abate e Giordano Mazzocchi: tra i due c’è un flirt in corso? Ecco la verità

Non è stata un’esperienza fortunata quella di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Come sappiamo la verace romana dopo aver preso parte al dating show in qualità di corteggiatrice, ha avuto modo di diventare una delle troniste del programma, conquistando il cuore del pubblico. Tuttavia le cose non sono andate come sperato. Giovanna ha infatti deciso di lasciare la trasmissione in compagnia di Sammy Hassan, ma la frequentazione è durata soltanto una manciata di giorni. I due si sono così separati, e ad oggi pare che la Abate sia felicemente single e che si stia godendo al sua estate. L’ex tronista è così arrivata a Lecce, e soltanto qualche ora fa si è mostrata in compagnia di un noto ex corteggiatore: Giordano Mazzocchi.

Come sappiamo il deejay è stato per mesi alla corte di Nilufar Addati, che ha appena svelato di essersi sottoposta al tampone per il Covid-19 e di essere in attesa dei risultati. I due hanno avuto anche un’intensa relazione, per poi separarsi dopo diversi mesi. Da quel momento sia alla Addati che al Mazzocchi sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati.

Adesso però a lanciare benzina sul fuoco ci ha pensato Deianira Marzano. La blogger partenopea ha infatti fatto notare come sia Giovanna Abate che Giordano Mazzocchi si trovino negli stessi posti nello stesso momento. L’influencer ha anche condiviso le Instagram Stories dei due, a sostegno della sua tesi:

A quel punto in molti hanno ipotizzato che tra Giovanna e Giordano ci sia un flirt in corso. Tuttavia in realtà le cose potrebbero non stare così, e a provarlo è proprio un video che Mazzocchi ha postato sui social in compagnia della Abate. Scopriamo le loro dichiarazioni e quello che starebbe accadendo.