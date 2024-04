Chi è Giovanna Sannino, Carmela di Mare Fuori? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Chi è

Attrice e autrice, Giovanna Sannino è Carmela di Mare Fuori. Ma sappiamo chi è e le varie curiosità sul suo conto? Qui a seguire tutte le info legate a età, fidanzato, carriera e Instagram dove seguirla.

Chi è Giovanna Sannino

Nome e Cognome: Giovanna Sannino

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Napoli

Età: 24 anni

Altezza: Non conosciamo l’altezza di Giovanna

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Non sappiamo di che segno zodiacale sia

Professione: attrice e autrice

Fidanzato: Giovanna è fidanzata con Gaetano Migliaccio

Figli: Giovanna non ha figli

Tatuaggi: Giovanna non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @giovannasanninoreal

Giovanna Sannino età, altezza e biografia

Come si chiama Carmela di Mare Fuori? Il nome dell’attrice che interpreta questo personaggio amatissimo è Giovanna Sannino. Chi è? Qual è la sua data di nascita? Partiamo con il dire che è nata nel 2000 a Napoli, dove vive ancora oggi. La sua età dunque è di 24 anni. Mentre non sappiamo il segno zodiacale.

Altra cosa che non conosciamo sono altezza e peso della Sannino, Carmela di Mare Fuori.

E le altre informazioni sulla biografia? In cosa è laureata Giovanna Sannino? Dopo il diploma al Liceo Classico Pansini nel 2018, nel 2022 ha ottenuto la Laurea in Lettere Moderne, per poi proseguire e formarsi presso il Teatro Elicantopro e la scuola CinemaFiction.

Tutto ciò le ha dunque permesso di farsi conoscere meglio come attrice, fino ad arrivare nella serie di successo, Mare Fuori.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Giovanna Sannino di Mare Fuori sappiamo che ha sempre coltivato fin da piccola l’amore per la recitazione. È cresciuta in una famiglia di teatranti, infatti suo padre e sua madre quando era una bambina le recitavano sempre le grandi opere di Eduardo De Filippo.

L’attrice in ogni caso è molto riservata per quanto riguarda la sua vita lontana dai riflettori. Ma Giovanna Sannino è fidanzata? Sì, l’attrice ha un fidanzato: parliamo del collega Gaetano Migliaccio. Anche lui nel cast di Mare Fuori, lo vediamo nei panni di Salvo. La conoscenza sul set li ha portati a innamorarsi e consolidare nel tempo la loro relazione.

Dove seguire Giovanna Sannino: Instagram e social

Se intendete seguire Giovanna Sannino sui social, potete farlo su Instagram ma anche su Threads, per esempio. Carmela di Mare Fuori ha un profilo molto apprezzato e seguito dai suoi seguaci, costantemente aggiornato.

Sono presenti scatti professionali, ma anche selfie legati alla vita privata così come quella lavorativa e non mancano le foto con il suo fidanzato.

Carriera

E la carriera? Cresciuta con la passione per la recitazione, dopo la laurea in Lettere Moderne, abbiamo detto che Giovanna Sannino si è formata presso il Teatro Elicantropo e la scuola di CinemaFiction.

C’è da dire però che il suo esordio a teatro risale all’età di 15 anni accanto a Michele Placido e Ivano Schiavi nello spettacolo “La tempesta”. Nel 2020 ha pubblicato ha pubblicato il suo libro “Non sempre gli incubi svaniscono al mattino”, dove ha raccontato un episodio doloroso della sua vita. Si fa riferimento all’arresto del padre ingiusto quando aveva 15 anni. Questa vicenda l’ha profondamente segnata.

In carriera Giovanna Sannino ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, per poi guadagnare un ruolo nel 2019 nel film “Ed è subito sera” e successivamente spopolare in Mare Fuori con il personaggio di Carmela Valestra.



Poi ha avuto modo di essere protagonista anche del cortometraggio thriller, Shangai.



Nell’aprile 2024 Giovanna Sannino è stata ospite di Verissimo.

Giovanna Sannino è Carmela in Mare Fuori

In Mare Fuori Giovanna Sannino chi è? L’attrice interpreta il personaggio di Carmela Valestra, madre del giovane Ciro (Giacomo Giorgio) e fidanzata di Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo). Il personaggio vive una storia segnata da tradimenti.

Molti si chiedono anche che fine fa Carmela in Mare Fuori? Non ci sentiamo di svelarvi questa domanda poiché siamo consapevoli che non tutti hanno avuto modo di seguire la serie e dunque preferiamo non farvi questo spoiler!