Grave lutto per Giovanni Allevi

Ore difficili queste per Giovanni Allevi. Come riportano le più importanti testate, come TgCom24, Maria Stella, sorella del compositore, è stata trovata morta all’età di 57 anni nella sua abitazione di Ascoli Piceno. La donna, che a sua volta era una musicista, diplomata al conservatorio, viveva da sola e faceva l’insegnante in una scuola. A dare l’allarme sarebbe stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Sempre come riportano le maggiori testate e stando a quanto comunicato dagli inquirenti, si tratterebbe di suicidio. Pare infatti, nonostante al momento non ci sia ancora conferma assoluta, che si sia trattato di un gesto volontario. Tuttavia in casa non sarebbero stati trovati biglietti o messaggi d’addio.

Lutto per importante dunque per Giovanni Allevi, che come è noto non sta vivendo un periodo semplice. Poche settimane fa infatti al musicista è stato diagnosticato un mieloma e lui stesso sui social aveva scritto:

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Le redazioni di Novella2000 e Novella2000.it si uniscono nell’inviare un caloroso abbraccio a Giovanni Allevi e a tutta la sua famiglia per la perdita di Maria Stella.

