Il problema di salute di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi è uno degli artisti del panorama italiano tra i più apprezzati e stimati. Ora per il compositore 53enne è tempo di prendersi una pausa dalla musica e dai concerti. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso le sue pagine social ufficiali. Il pianista durante la giornata odierna ha deciso di confessare al proprio pubblico di doversi necessariamente fermare a causa di un problema di salute.

Così Giovanni Allevi è voluto andare dritto al punto e molto diretto ha fatto sapere di avere una neoplasia. Queste le sue parole postate sui suoi account: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha detto senza troppi giri di parole Giovanni Allevi, rivelando poi quale sia la sua paura in questo preciso istante:

“La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Giovanni”

Ad accompagnare queste parole uno scatto dove si vede proprio Giovanni Allevi tradurre in musica la parola ‘mieloma’. Appresa questa notizia tantissimi fan, amici e colleghi dell’artista si sono stretti intorno a lui con messaggi d’affetto e incoraggiamento. Da Lorella Cuccarini a Manila Nazzaro o Niccolò Agliardi, giusto per citarne alcuni. Intanto su Twitter i suoi supporter hanno deciso di mandare tra le tendenza la frase “Forza Giovanni”, un modo come un altro per mostrare supporto ad Allevi, in questa fase delicata per lui.

Novella2000.it manda un forte abbraccio a Giovanni Allevi e si augura che questa difficile parentesi della sua vita possa essere presto un lontano ricordo. Forza Giovanni, da tutti noi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.