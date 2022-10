1 Le accuse di omofobia di Giovanni Ciacci

Una settimana decisamente poco tranquilla al GF Vip 7. E molto, a quanto pare, dipende dalle nomination. Giovanni Ciacci, finito al televoto con Giaele De Donà e Marco Bellavia, sembra non aver per nulla apprezzato il gesto dei suoi compagni. Era convinto infatti di aver legato un po’ con tutti e non si è detto d’accordo sulla scelta fatta da alcuni di loro.

Gli unici voti presi da Giovanni Ciacci arrivano da Marco Bellavia (con una nomination palese) e da Antonino Spinalbese (che invece ha fatto il nome del coinquilino nel segreto del confessionale). Dopo la puntata l’opinionista ha chiesto a tutti i preferiti chi è stato a votarlo. Scoperto si trattasse di Antonino ha avuto da ridire, tanto che tra loro c’è stato anche un diverbio a tavola e anche contro Marco sembra avercela parecchio, come vedremo.

Trovatosi in sauna con Alberto De Pisis, Giovanni Ciacci ha utilizzato parole davvero pesanti e dure contro i due coinquilini, accusandoli persino di omofobia nei loro atteggiamenti. Insomma un qualcosa di eccessivo, che ha fatto storcere il naso allo stesso Alberto, il quale ha cercato di capirci di più:

“A me non fa tenerezza uno che dice cose del genere in confessionale. È esaurito? C***i suoi, non miei. Non sono la prima persona che lo pensa. È prevenuto, ha atteggiamenti omofobi perché magari ci sono state delle cose che noi non sappiamo, magari dei soprusi sul lavoro e allora tende a…“, ha affermato Giovanni Ciacci.

Quindi secondo Ciacci sia Marco che Antonino, guarda caso, i due che lo hanno nominato, sarebbero omofobi. Non c'è cosa peggiore di strumentalizzare in questo modo le proprie battaglie e la propria storia, è il modo più immediato per sminuire tutto#GFvippic.twitter.com/cxmkc4BS4T — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022

Ma non solo, perché poco prima sempre Giovanni Ciacci ha detto di non provare alcun tipo di tenerezza nei confronti di Marco Bellavia, a differenza di Luca Salatino che si è mostrato tra i pochi comprensivi: “A me no. Perché uno che dice una cosa del genere in confessionale non ha tenerezza”, ha spiegato l’opinionista. A queste parole si sono aggiunte quelle di Cristina Quaranta: “Si vede che è esaurito”, con la replica di Ciacci: “E vabbè… c***i suoi”.

Ciacci sta portando avanti questa sua battaglia personale sulla base veramente del nulla, una frase che si è rigirato a suo piacimento, se non fosse pesante tutta la situazione farebbe anche ridere#GFvippic.twitter.com/ztPvxd4xzK — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022

Parole durissime che in queste ore stanno circolando sul web. Sono davvero numerosi i video a riguardo e c’è chi chiede vengano presi provvedimenti e se ne parli in puntata. Come dicevamo Giovanni Ciacci, oltre al faccia a faccia con Antonino Spinalbese per la nomination ricevuta, ha affrontato anche Marco Bellavia…