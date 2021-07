La smentita di Giovanni Ciacci

Arrivano importanti news per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini sta lavorando alla prossima edizione e nelle scorse settimane si è tanto parlato (come scritto sul blog di Davide Maggio) della possibile partecipazione di Giovanni Ciacci al reality show.

Nel corso della puntata del 26 giugno 2021 a Ogni Mattina l’amato stylist aveva annunciato l’addio alla TV trovando non poco sorpresa la conduttrice Adriana Volpe: «(…) Io da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto, sì. Basta, è arrivato un momento, secondo me, dopo dieci anni (…)», ha detto in sintesi Ciacci, sottolineando di volersi dedicare ad altro.

Al termine del suo discorso, però, lo stesso Giovanni Ciacci si è lasciato sfuggire: “Posso tornare solo per un grande evento, una cosa straordinaria. Ma dev’essere una cosa straordinaria straordinaria. Dopo aver fatto nove Sanremo, dev’essere qualcosa di più grande di Sanremo…”.

Da qui la notizia lanciata da Davide Maggio, e ripresa un po’ ovunque, sul possibile impiego di Ciacci al GF Vip. In queste ore, però, possiamo confermarvi ufficialmente che Giovanni Ciacci non prenderà parte alla sesta edizione della longeva trasmissione. Il costumista ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in esclusiva a Novella 2000, che vi riportiamo in seguito. In sintesi, come potrete leggere, ha negato la sua presenza nel programma di Canale 5, sebbene abbia un’esclusiva con Mediaset di 2 anni:

“Mai detto che lo facevo e nessuno mi ha mai chiamato”, ha fin da subito puntualizzato Giovanni Ciacci a Novella 2000, per proseguire ancora: “Me lo dicevano tutti, ma io mai detto. E ripeto nessuno me lo ha mai chiesto. Ho un’esclusiva con Mediaset di due anni. Decidano loro cosa vogliono farmi fare”.

Ha concluso. Malgrado alcune voci abbiano vociferato la presenza di Giovanni Ciacci al GF Vip, arriva la categorica smentita a Novella 2000. Continuate a seguirci per altre news sul mondo del piccolo schermo!

