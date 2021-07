1 Temptation Island: incendio doloso nel villaggio

Tutta la Sardegna è circondata dalle fiamme. L’isola è in ginocchio. Famiglie e imprese hanno subito danni senza precedenti. Anche l’Is Morus Relais, però non sembra passare ore piacevoli. Il villaggio è stato colpito da un incendio di natura dolosa. Nella struttura che ospita il programma di Temptation Island nelle scorse qualcuno ha voluto metterci lo zampino.

Stando a quanto si legge su L’Unione Sarda il fatto si è verificato intorno alle 4 del mattino. Come riporta la testata giornalistica qualcuno si sarebbe divertito a versare del liquido infiammabile sia all’interno degli uffici del titolare ma anche all’esterno della terrazza, per poi scappare via. Il fuoco è divampato piuttosto velocemente avvolgendo ben presto il posto, che ben conosciamo poiché sono registrate le puntate di Temptation Island.

Il sito d’informazione a tal proposito ha fatto sapere che, per fortuna, i carabinieri in pattuglia nella zona sono intervenuti immediatamente. Le forze dell’ordine hanno cercato di domare le fiamme che hanno causato non pochi danni al villaggio di Temptation Island:

“Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri del Radiomobile, che erano in zona di pattuglia e hanno notato le fiamme. I militari, con il personale dell’hotel, hanno provato a domare il rogo con le manicotte. Poi le operazioni di estinzione sono state completate dai vigili del fuoco”.

Oltretutto sono state evacuate una sessantina di persone dal resort che nel periodo estivo non solo le riprese di Temptation Island, ma è meta turistica anche per tanti turisti. Ma vediamo insieme una delle foto diffuse dal nucleo dei Vigili del Fuoco. Le immagini parlano da sole…

L’incendio nel villaggio di Temptation Island – Foto dei Vigili del fuoco

Adesso, come si legge su L’Unione, sono in corso le indagini per capire chi siano i responsabili del fatto. I militari stanno visionando le varie immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e si stanno cercando più indizi possibili. Un qualcosa che, a quanto pare non è nuova al villaggio di Temptation Island…