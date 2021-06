Giovanni Ciacci: ‘Da oggi addio alla TV’, ma il Web mormora altro…

Un annuncio inaspettato. Nella puntata di Ogni Mattina, il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe, trasmessa ieri, Giovanni Ciacci ha annunciato il suo addio al piccolo schermo. Poco prima di emettere le proverbiali sentenze sul look dei VIP nel suo segmento della trasmissione, il popolare stylist diventato famoso grazie a Detto Fatto ha preso in contropiede la conduttrice dichiarando:

“È l’ultima volta che andrò in video oggi. Io da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto, sì. Basta, è arrivato un momento, secondo me, dopo dieci anni. Io ho dato tutto quello che dovevo dare. Chiuso, stop. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione… Sono giorni che lo dico. Basta, finito, è stato bellissimo, sono stati dieci anni meravigliosi”.