Nonostante qualche anno fa fosse tornato in forma grazie all’impegno sulla pista di Ballando con le Stelle, nell’ultimo periodo Giovanni Ciacci era di nuovo apparso appesantito. Si era lasciato andare, complice il fatto d’essere una buona forchetta e di non riuscire sempre a dire no davanti alle tentazioni. Ma lo stylist di Ogni Mattina, terminata l’esperienza in TV, ha deciso di dire basta ai chili di troppo e in meno di tre mesi è riuscito a perdere la bellezza di 20 kg! Lo ha anticipato oggi sul suo profilo Instagram, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato nell’impresa, e confidando ai follower di aver anche capito che la sua tendenza ad accumulare peso pare dipenda dal fatto di soffrire di bulimia.

Lo stylist, che ha recentemente puntato il dito contro i giornalisti dopo il trapelare della sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello VIP, è stato intervistato da Armando Sanchez. Al nostro collaboratore Ciacci ha rivelato com’è cominciato il suo percorso di remise en forme, come procede e anche di cosa si occupa dopo il suo addio al piccolo schermo. Ecco l’intervista!

Intervista a Giovanni Ciacci: dieta e trasformazione fisica

Giovanni Ciacci è in gran forma. Lo raggiungiamo al Domina Zagarella a Bagheria in Sicilia, dove sta trascorrendo

l’estate tra organizzazione di eventi, sport, ballo… Sarà questo il segreto per ricominciare alla grande sfruttando le vacanze?

“Appena ho finito di lavorare in TV ho deciso di rimettermi in forma. Dieta, palestra, ballo e acqua gym… Ho già perso 18 chili, e conto di arrivare a -25”.

Oltre all’esercizio, segue anche una dieta dedicata?

“Seguo i consigli della bravissima dottoressa Evelina Flachi, che lavora con Antonella Clerici nel programma di

Raiuno È sempre mezzogiorno”.

Fuori la dieta!

“La mattina solo due toast prosciutto e formaggio con da té verde. A metà mattinata uno spuntino che può essere un semplice yogurt. A mezzogiorno spaghetti shirataki, che è una pasta particolare giapponese che ha 28 calorie all’etto, per secondo piatto invece o pollo o carne bianca con verdura. Solo una volta o due volte a settimana carne rossa. Nel pomeriggio ancora uno yogurt. Vorrei precisare che non mangio frutta perché avendo insulina un po’ alta non posso assumere zuccheri. Per concludere, la sera a cena un altro bel piattone di shirataki accompagnati da pesce”.

Come supera la fame notturna?

“Prima di andare a dormire, mangio uno yogurt e sono a posto”.

L’addio alla TV: tutta la verità

Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina su Tv8 ha dichiarato a voce alta di non voler più tornare dopo l’estate sul piccolo schermo. Faceva sul serio?

“In verità ho un contratto per altri due anni con Mediaset, di cui sono molto orgoglioso. Ho fatto quella dichiarazione in un momento di esasperazione. Il nostro mondo non è semplice come sembra, e delle volte ci viene voglia di lasciare tutto. Ma uno come me potrebbe mai lasciare la televisione? Mi rivedrete”.

a cura di Armando Sanchez

Ciacci lavora attualmente per il resort Domina Zagarella Sicily, diretto dal top manager Manuel Dallori.

