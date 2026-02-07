A seguito della vittoria dell’argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Giovanni Franzoni fa la dedica all’amico e atleta scomparso Matteo Franzoso.

Olimpiadi Milano Cortina, Giovanni Franzoni dedica l’argento a Franzoso

Le prime due medaglie di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivate da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, precisamente argento e bronzo in discesa libera maschile. Dopo questa doppia soddisfazione i due atleti hanno espresso le loro emozioni a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport dopo questo successo, proprio Giovanni Franzoni ha dichiarato quanto segue:

“Dopo aver vinto Kitz, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi da solo fiducia e orgoglio”.

Successivamente ecco la dedica al suo compagno e amico Matteo, venuto a mancare dopo un brutto incidente: “La dedica a Franzoso è per tutta la stagione che sto facendo. Sono riuscito a trasformare questo evento in un’energia incredibile che mi spinge in ogni gara a dare il massimo”.

Infine Giovanni Franzoni ha inviato anche un messaggio importante anche a tutti coloro che sognano e aspirano a diventare atleti di successo: “Spero di essere da ispirazione per i ragazzi che non si sentono sicuri di ciò che fanno. Non serve un ego estremo per fare gli atleti e vincere medaglie o gare, l’importante è godersela”

Quando torna in gara Franzoni

Archiviata la discesa maschile con questa importantissima vittoria, Giovanni Franzoni così come altri suoi compagni d’avventura, sono pronti a concentrarsi su altre gare.

C’è attesa per la composizione delle coppie, ma Giovanni Franzoni dovrebbe fare squadra con Alex Vinatzer, mentre Dominik Paris (arrivato terzo oggi) dovrebbe essere associato a Tommaso Sala.

Le conferme ufficiali però arriveranno solo dopo il sorteggio, entro domani. La gara, invece, è prevista per lunedì 9 febbraio alle 10:30.

Invece l’ultima gara delle discipline veloci è programmata per l’11 febbraio con la SuperG maschile e dovrebbero gareggiare Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse. Invece al posto di Florian Schieder dovrebbe scendere in pista Cristoph Innerhofer.

CREDITI FOTO: CHINE NOUVELLE / SIPA / IPA

