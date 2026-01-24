Lacrime per Giovanni Franzoni dopo la discesa di Kitzbühel: la dedica speciale all’amico Matteo Franzoso

La dedica di Giovanni Franzoni

Tanta emozione per Giovanni Franzoni e una dedica speciale. L’atleta azzurro dopo aver dominato la discesa di Kitzbühel precedendo giganti come Odermatt e Schieder, si è lasciato andare alla commozione. E stavolta non solo per il traguardo raggiunto.

Giovanni Franzoni non ha nascosto le lacrime e ancora una volta ha ricordato l’amico Matteo Franzoso, venuto a mancare dopo un bruttissimo incidente in pista. Ai microfoni Rai il talento bresciano ha fatto fatica a concludere l’intervista e ha raccontato:

“Oggi è stata una giornata un po’ speciale perché alla partenza avevo in testa Matteo, perché l’anno scorso eravamo in camera insieme quando era la mia prima volta”.

Con parole sentite questa è stata la dedica di Giovanni Franzoni al suo caro amico Matteo, con cui avrebbe voluto condividere ancora tante vittorie e soddisfazioni.

“Ed ero super carico per la gara di oggi, ma sapevo che non era per niente facile, perché anche Odermatt non ha mai vinto qua, erano tutti stracarichi”, ha aggiunto.

In seguito Giovanni Franzoni ha aggiunto: Però dopo la gara di ieri ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo. Nella prima parte ho faticato un po’, però sotto ho scacciato veramente la paura, secondo me”.

Le prime parole di un emozionatissimo Giovanni Franzoni ai microfoni della RAI



"Sto tremando. Già dalla partenza avevo in testa Matteo (Franzoso) perché l'anno scorso eravamo in camera insieme qua ed era la mia prima volta. Spero di restare primo"

Grande soddisfazione anche per essersi messo alle spalle l’avversario Odermatt:

“Sì, beh, sapevo che doveva comunque arrivare da metà con un bel vantaggio. Non aveva troppo vantaggio, poi ho fatto molto bene la traversa e ha recuperato appena all’ultimo”.

La gara di Franzoni

Quella di Giovanni Franzoni è stata una gara davvero molto speciale, che entra tra le imprese sportive più importanti della nostra Nazionale.

Pochi giorni dopo il trionfo di Wengen, ha bissato sulla pista Streif, conquistando la discesa libera di Kitzbühel, in Austria.

Si tratta del secondo successo in Coppa del Mondo di sci per il classe 2001 lombardo.

Il trionfo di Giovanni Franzoni e la dedica a Franzoso

Una prova eccellente quella di Giovanni Franzoni, soprattutto nella seconda parte.

1:52:31 è stato il tempo registrato dal bresciano. Per sette centesimi ha staccato il campione svizzero, che è retrocesso al secondo posto. Terzo il transalpino Maxence Muzaton, anche lui autore di una bellissima prova.

Al quarto posto invece Florian Schieder (+0.67) e settima posizione per Dominik Paris (+0.93).

