NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

In queste ore Giovanni Muciaccia, celebre volto di Art Attack, ha incontrato Danilo Bertazzi, protagonista de La Melevisione. La foto fa così il giro del web.

Giovanni Muciaccia e Danilo Bertazzi insieme

Due celebri programmi andati in onda tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 sono Art Attack e La Melevisione. Le due amatissime trasmissioni, con protagonisti Giovanni Muciaccia e Danilo Bertazzi, che interpretava il folletto Tonio Cartonio, hanno tenuto compagnia a milioni di bambini e di certo hanno segnato l’infanzia di tutti noi. Proprio in queste ore, inaspettatamente, Giovanni e Danilo sono tornati al centro dell’attenzione. Il motivo? Un incontro che ha lasciato senza parole il web intero.

Muciaccia e Bertazzi infatti sono stati ospiti al Cerea Comics lo scorso 9 e 10 marzo e proprio in questa occasione hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Ma non solo. I protagonisti di Art Attack e de La Melevisione si sono anche mostrati insieme sui social, facendo letteralmente impazzire tutti i fan. Giovanni, dopo aver pubblicato la foto con Danilo sul suo profilo Instagram, ha aggiunto: “Succedono cose strane a Città Laggiù: La Melevisione e Art Attack si incontrano”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Giovanni Muciaccia commentando la foto con Danilo Bertazzi ha aggiunto: “Livello di infanzia in questa foto: infinito”. Lo scatto nel mentre ha fatto in breve il giro dei social e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti.

Grandi emozioni dunque per i fan di Art Attack e de La Melevisione, che ancora oggi tutti noi ricordiamo come due dei programmi più amati della nostra infanzia.