Federico Fashion Style torna in TV con Il salone delle celebrità: quando inizia e dove guardarlo

Andrea Sanna | 13 Marzo 2024

Federico Fashion Style

Torna Federico Fashion Style con l’edizione dedicata ai vip de Il Salone delle Meraviglie. Sarà dedicato alle Celebrities! Vediamo insieme quindi quando inizia Il salone delle Celebrità e dove va in onda.

Quando inizia Il salone delle celebrità

Una parata di Celebrities per il ritorno su Real Time di Federico Fashion Style con “Il salone delle Celebrità” (in onda dal 6 aprile alle 16:50), la versione VIP del seguitissimo programma “Il Salone delle Meraviglie”, trasmesso per cinque edizioni sul canale femminile del gruppo Warner Bros. Discovery.

Federico Fashion Style posa con la torta dedicata a Il salone delle Celebrità

Ieri sera in uno dei locali più alla moda di Milano, tanti VIP e amici per festeggiare questa nuova avventura dove vedrete le star come non le avete mai viste, trasformarsi sotto le mani magiche di Federico nel suo nuovo salone di Piazza di Spagna a Roma. 25 minuti di divertimento, confidenze, chiacchiere in libertà.

La festa di Federico Fashion Style per Il salone delle Celebrità

Dove vederlo

Vi state chiedendo dove vedere Il salone delle Celebrità? La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+.