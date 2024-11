Il caffè offerto da Pernice a Mariotto, porta Selvaggia a tirare in ballo Ilary Blasi

In trasmissione a Ballando, Giovanni Pernice ha conquistato definitivamente Guillermo Mariotto e l’ha invitato a prendere un caffè insieme. Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire di fare una battuta: “Con quello di Ilary”.

La battuta di Selvaggia su Giovanni Pernice e Mariotto

Tra i primi della classe di questa edizione di Ballando con le Stelle ci sono certamente Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che nel corso di questa settimana è stato anche d’aiuto a Francesco Paolantoni visto l’infortunio di Anastasia Kuzmina.

Anche questa sera Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati tra i migliori della serata grazie al loro ballo. Più precisamente hanno proposto un X, dopo aver visto l’intera preparazione settimanale e tutto ciò che ha portato inevitabilmente alla puntata di questa sera.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, più complici che mai, hanno voluto dimostrare ancora una volta il loro immenso valore, stupendo la giuria con un ballo al di sopra delle aspettative.

La coppia di ballo è stata davvero molto brava e ha fatto capire di voler arrivare fino in fondo, anche questa sera. Così arrivati davanti alla giuria hanno potuto ricevere il giudizio da parte dei giurati di Ballando con le Stelle.

Vediamo insieme cosa è emerso a riguardo. Mariotto ovviamente ha notato non solo il ballo ma anche il look scelto da parte di Giovanni Pernice e l’ha fatto notare. Così il ballerino scherzoso ha deciso di invitarlo a prendere un caffè, così da conoscersi meglio: “Ci prendiamo un caffè io e te”. Ovviamente Guillermo non si è tirato indietro e ha accettato.

“Ma un caffè come quello di Ilary?”, ha incalzato con una battuta Selvaggia Lucarelli, che non ha potuto fare a meno di scherzarci su, spiazzando inevitabilmente tutti.